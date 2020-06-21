محمد بن صقر: منح الأندية صلاحية اتخاذ القرار خطأ كبير

دعا الشيخ محمد بن صقر القاسمي في حديث ل«الخليج الرياضي» اتحاد الكرة ورابطة دوري المحترفين إلى تصحيح الخطأ مؤكداً أن العودة عن الخطأ وتصحيحه ليس عيباً.

وقال: القرار الذي اتخذ مؤخراً بإلغاء الموسم الكروي غير موفق وغير مقنع في رأيي وأنا أتحدث هنا بحيادية تامة ومن أجل المصلحة العامة وليست لي مصلحة في صعود الإمارات والحصن أو تتويج شباب الأهلي، ولست متعاطفا مع أحد ومنظوري أن هناك ظلماً لحق ببعض الأندية أرى أن الحل الامثل كان تحديد موعد لاستئناف الدوري وليس الإلغاء.

قال محمد بن صقر: كل الدول أستأنفت نشاطها الرياضي، ألمانيا وإنجلترا وبيلاروسيا وكرواتيا وأسبانيا وإيطاليا وغيرها من دون جمهور،ودولة مثل البرازيل وصلت فيها حالات الاصابة بكورونا إلى 800 ألف حالة ولم تلغ الدوري ،وقد يقول قائل: إن عقود اللاعبين وارتباطاتهم بالأندية والأمور القانونية قد تكون حائلا دون العودة واستكمال الدوري وهذا الكلام مردود لأن الاتحاد الدولي منح الاتحادات صلاحية تمديد العقود والتعامل مع وضع استثنائي، واذا كانت هناك اندية ذهب عنها أجنبي أو اثنان كان بالإمكان ان تلعب الفرق بنفس عدد الأجانب الموجود لدى المنافس وايضا الحديث عن الحرارة والطقس في رأيي ليس منطقيا كذلك لأن هناك دولاً تخوض مبارياتها في درجات حرارة عالية وأخرى وسط ثلوج وأمطار وبرد، الأمر لاعلاقة له بالطقس والأجواء، وهذا كلام يجب ألا تتحدث عنه أندية محترفة، ورأيي أن الأندية التي كانت تطمح للتتويج بالبطولة أو الصعود ظلمت لأنها اجتهدت وصرفت وعملت، وأيضا تتويجها وتصعيدها كان سيكون قرارا ظالما لأندية أخرى لديها فرصة في الفوز باللقب أو الصعود، والقرار المنصف، كما ذكرت، هو استكمال الدوري وإن كان الظرف لايسمح به حاليا فكان على الاتحاد والرابطة تحديد موعد معين وإن كانت هناك جهات ترفض عودة النشاط حاليا يمكن الاتفاق على موعد جديد حتى لو كان في أكتوبر لكن أن تلغى المنافسات فهذا قرار غير موفق.

الاتحاد والرابطة

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قال الشيخ محمد بن صقر: الخطأ الأكبر في رأيي أن يعود الاتحاد أو الرابطة إلى الأندية لتتخذ قراراً مصيرياً هو من صميم اختصاصه وعمله وأنا أختلف مع الأخ عبد الله ناصر الجنيبي، الذي قال ان الرابطة لم تلجأ للأندية في التتويج ولكن في زيادة عدد أندية دوري الخليج العربي وهذا خطأ، فالرابطة هي التي تحدد عدد الأندية وليس العكس. ومضى يقول: كيف يستقيم أن تطلب الرابطة من أندية في درجة معينة أن تحدد مصير أندية من درجة أخرى وهي غير موجودة في الاجتماع، هذا الكلام غير مقبول وكيف تعطى الأندية صلاحيات تحديد عدد الفرق وشكل الدوري وهو يخص الاتحاد والرابطة وحدهما، الأندية في النهاية لها مصلحة وكل ممثل ناد ينحاز لمصلحة ناديه، ولكن الاتحاد والرابطة يفترض أن يراعيا مصالح الجميع، فهما المسؤولان عن كل الأندية، بل يجب أن يتدخلا لتصحيح الخطأ الذي ترتكبه الأندية، هما الجهة التي تتخذ القرار، وأعطي مثالاً بما حدث في البوسنة، فقد اتخذوا قراراً بإلغاء الدوري وهبوط فريقين كبييرين مع ان الفارق بين الاول والثاني كان ثلاث نقاط والإلغاء تم قبل 11جولة من نهاية الدوري، انتقد من انتقد وأيد من أيد وأنا من المنتقدين، لكن الاتحاد في النهاية اتخذ قراره وهذا مالم يحدث عندنا، أتمنى ان يعيد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس مجلس إدارة الاتحاد بحكم أنه على رأس الاتحاد وهو محل ثقتنا الى جانب الرابطة، النظر في القرار وأن يتم تصحيح الخطأ الا إذا كانوا يرون انه ليس خطأ وهذا قرارهم ونحترمه لكننا نأخذ عليهم عدم العودة للأندية، عموما أنا لا أنتقد أحدا ولا أعطي نفسي حق انتقاد الآخرين لكنها وجهة نظر أتمنى أن تصل للمسؤولين وأن تكون مقبولة.

مدرب «الأبيض»

وعن ترشيح المدرب كوزمين لقيادة الأبيض قال: مع احترامي لاختيارات الأخوة في الاتحاد ومن رشحوه لتدريب المنتخب إلا أنني لا أتفق معهم وأرى أن كوزمين ورقة انتهت صلاحياته.

وأضاف: أنا معروف بأنني من أنصار المدرسة اللاتينية بصورة عامة، والمدرسة البرازيلية بالذات وأرى أن أنديتنا ومنتخباتنا يفترض أن تعود إلى المدرسة اللاتينية، علينا ان نترك المكابرة، بالتأكيد هناك من هم مقتنعون بالمدرسة الأرجنتينية وهناك من هو معجب بالمدرسة البرازيلية لكن الأهم أن نعود إلى اللاتينية،لأنك عندما تختار مدربا من رومانيا أو من أوروبا عموما فإنك تختار مدرباً من دول غنية وفيها دوريات شهيرة لكن لولا اللاعبون من امريكا اللاتينية لما أخذت هذه الدوريات قوتها ولو أبعدنا هؤلاء اللاعبين لن تكون هناك قيمة لهذه الدوريات، لذلك المدرسة اللاتينية هي الأفضل ويجب العودة اليها.

وتحدث الشيخ محمد بن صقر عن دوري الدرجة الثانية مشيراً إلى أنه أقرب لدوري المؤسسات وقال: لا أعرف ما الهدف منه لكن التجربة تحتاج إلى خمس أو أربع سنوات للتقييم وبعدها يكون الحكم.