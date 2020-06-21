شكرا لقرائتكم خبر عن ليفاندوفسكي قياسي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أحرز روبرت ليفاندوفسكي هدفين ليقود بايرن ميونيخ بطل دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم للفوز 3-1 على ضيفه فرايبورج ليصبح المهاجم البولندي أول لاعب أجنبي يسجل 33 هدفاً في موسم واحد في تاريخ «البوندسليجا». ويمكن للمهاجم البولندي أن يزيد من غلته عندما يحل بايرن ضيفاً على فولفسبورج في ختام المسابقة الأسبوع المقبل، لكن من المستبعد أن يكسر رقم جيرد مولر القياسي البالغ 40 هدفاً والذي حققه في 1972.

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