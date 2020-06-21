شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة يضم باوزير لـ3 سنوات والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو
أعلن نادي الشارقة تعاقده رسمياً مع خالد باوزير (25 عاماً) لمدة 3 سنوات قادماً من الظفرة. ونشر الشارقة صورة لباوزير بقميص الشارقة، مع الإشارة إلى لقبه الجوكر الذي اشتهر به؛ كونه يجيد اللعب في أكثر من مركز.
يذكر أن باوزير سيرتدي القميص رقم 14 مع «الملك»، بعدما سبق له أن ارتدى الرقم 10 مع الظفرة الذي انتقل إليه قادماً من الوحدة.
وعبر خالد باوزير للموقع الرسمي لنادي الشارقة عن سعادته بتوقيعه مع «الملك» موجهاً شكره لإدارة شركة كرة القدم برئاسة عبدالله العجلة والأعضاء لما أبدوه من جدية في المفاوضات.
وأضاف: نادي الشارقة غني عن التعريف ويمتلك تاريخ كبير في الكرة الإماراتية وبطولات عديدة وخرّج للمنتخب أسماء لامعة لا نزال نذكرها إلى اليوم، كما يضم أسماء متميزة في صفوفه حالياً.
وأظهر با وزير إعجابه بالبرازيلي ايجور كورونادو،وقال: متحمس جداً للعب إلى جانبه كونه يملك جودة ومهارة عالية ويلعب في نفس المركز الذي ألعب به، وأطمح لتشكيل ثنائي معه في وسط ميدان الملك.
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