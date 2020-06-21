الشامسي: ليس هناك ما يدعو إلى جمعية عمومية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أوضح جمعة الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية أن ناديه كان يفضل استئناف الدوري لأنه كان يملك فرصة في الصعود وقال : لكن عندما صدر قرار الإلغاء، أكدنا أننا نرفض تصعيد أي فريق، لأن التصعيد فيه ظلم لبقية الفرق التي ربما حققت الصعود لو استكمل الدوري، لا يعقل أن يصعد فريقان بقرار إداري على حساب فرق أخرى.

وذكر الشامسي أنهم كأعضاء منحوا ثقتهم في الاتحاد ويرفضون التشكيك في قراراته ويؤيدون الخطوات التي تمت.