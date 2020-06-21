كونتيس أبرز المرشحين لخلافة فيفياني في تدريب الفجيرة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الفجيرة: نزار جعفر

أعلن نادي الفجيرة إنهاء خدمات الإيطالي فابيو فيفياني مدرب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك في أعقاب صدور قرار إلغاء الموسم الكروي الحالي 2019-2020، ويبحث النادي عن مدرب جديد لقيادة «الذئاب» في الموسم الجديد، ويعد المدرب اليوناني كريستوس كونتيس (45 عاماً) والذي أعلن رحيله عن حتا مؤخراً أقوى المرشحين.

وأكد ناصر اليماحي رئيس شركة الكرة بنادي الفجيرة أن عقد المدرب فيفياني كان سيستمر حال صدر قرار بإكمال دوري الخليج العربي، لكن بعد إعلان قرارات الجمعية العمومية لرابطة المحترفين قبل يومين والتي ألغت بموجبها النسخة الحالية من الدوري فمن الطبيعي أن يكون عقد المدرب الإيطالي قد انتهى مع النادي خاصة وأن نتائجه مع الفريق لم تكن على مستوى الطموحات خلال الفترة التي تولى فيها الإشراف الفني على الفريق خلفاً للجزائري مجيد بوقرة.

وكشف اليماحي عن أن شركة الكرة ستعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لبحث استعدادات الموسم الجديد وتحديد هوية المدرب الذي سيخلف الإيطالي فيفياني بعد أن تم التواصل مع عدد من الكفاءات التدريبية لاختيار الأفضل.