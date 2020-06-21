الدرمكي: التصويت في عمومية الرابطة غير قانوني

أكد إبراهيم بغداد الدرمكي رئيس مجلس إدارة نادي دبا الحصن، أن التصويت الذي جرى في الجمعية العمومية للرابطة وحدد بشأنه مصير الموسم الكروي بأكمله غير قانوني.

وقال: كان من الإنصاف على أقل تقدير دعوة الإمارات ودبا الحصن لهذه العمومية بوصفهما متصدري الدرجة الأولى، ولكن للأسف سلبت رابطة المحترفين حقوق أندية الدرجة الأولى.

وأضاف الدرمكي أن اتحاد الكرة ربط مصير أنديته التي تتبع له في دوري الهواة بالرابطة وهذا من أكبر الأخطاء، كما تساءل عن الخسائر المالية الكبيرة التي تكبدتها الأندية هذا الموسم .