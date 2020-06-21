العبدولي: أطالب بإلغاء الكأس السوبر

أكد جمعة العبدولي عضو مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة ومدير الفريق الأول أن ناديه لم يطلب عقد جمعية عمومية وقال: نحن مع إلغاء الدوري وطالبنا باتخاذ هذا القرار أكثر من مرة ونرى أنه قرار صحيح والجميع سيتأكد من أن الاتحاد والرابطة اتخذا أفضل قرار.

وأضاف: أعتقد أن ما جعل هذا القرار أكثر صوابية إلغاء نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة وأتمنى إلغاء السوبر لأنها مباراة لا معنى لها.

وذكر أنه لو تتم تتويج شباب الأهلي لاعترضت أندية أخرى منافسة ولو تم تصعيد الإمارات والحصن لاعترضت الأندية المنافسة على الصعود.

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وقال العبدولي: طالما ان الموسم تم الغاؤه من الطبيعي الا تتم تسمية البطل لأن النتائج كلها شطبت.

وذكر مدير فريق الفجيرة ان استئناف الدوري كان صعباً جداً بسبب الظروف الحالية والأمور القانونية المرتبطة بعقود اللاعبين وغيرها وأفاد العبدولي انه عندما انتقد الرابطة كان يتحدث عن تحويل الملف للأندية وهي كانت قادرة على اتخاذ القرار. وقال: لكن في النهاية صدر قرار مناسب في رأيي وصحيح وهو أفضل قرار اتخذ في منطقة الخليج كلها؟.

وتساءل العبدولي: لماذا نطلب عقد عمومية ونحن مؤيدون لهذا القرار. داعيا الاندية إلى التركيز على الموسم المقبل والترتيب له.