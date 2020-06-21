المهبوبي: قرارات صحيحة بآلية خاطئة

اعتبر أحمد المهبوبي عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة السابق ورئيس لجنة تطوير أندية الهواة السابق أن القرارات التي اتخذها الاتحاد والرابطة مؤخراً صحيحة لكنها تمت بآلية غير صحيحة.

وقال: إلغاء الدوري كان مطلب معظم الأندية سواء أندية الخليج العربي أو الأولى عدا الأندية التي ترغب في الصعود والتتويج، لكن بقية الفرق مع الإلغاء، وهناك أندية أنهت عقود مدربيها ولاعبيها وفضلت توفير بعض المبالغ وهذه سبقت قرار الإلغاء، ولو أن الدوري استؤنف لما وجدت لاعبين لتمثيلها في المباريات.

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وأضاف: أعتقد أن المؤيدين للقرارات أكثر من المعترضين لكن التحفظ قد يكون في طريقة اتخاذ القرار فأندية دوري الخليج العربي في رأيي أعطيت حقاً لا تملكه فالصعود قرار يخص الاتحاد وليس أندية المحترفين، إلغاء مباراة نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة في رأيي ليس قراراً موفقاً وكان الأفضل إقامتها في أي وقت من الموسم المقبل والعكس فيما يتعلق بمباراة السوبر أرى أن إلغاءها كان أفضل لسبب منطقي فبعد إلغاء الدوري والنتائج ورفض تتويج شباب الأهلي لم يعد هناك بطل للدوري فبأي مبرر تقرر إقامتها؟.

وذكر المهبوبي أن هناك ضرراً وقع على كل الأندية لأنها استعدت للموسم واجتهدت وتعاقدت مع لاعبين ومدربين وألغيت المنافسة في الأخير وقال إن أندية الخليج العربي سيتم تعويضها من قبل الرابطة لكن اندية الأولى لن يعوضها احد. وأوضح: الإخوة في نادي الإمارات يقولون انهم أنفقوا 20 مليوناً أو اكثر على الفريق وبالتاكيد لن يحصلوا على هذا المبلغ ولن يتم تعويضهم، عموما أعتقد أن الاتحاد ربما لم يدر الملف بطريقة صحيحة.

وعن احتمال عقد جمعية عمومية لمناهضة القرارات قال: أعتقد أن من الصعب انعقادها لأن أندية الأولى ليست كلها ضد القرار بل معظمها معه وهناك اندية لم تكن لها مصلحة في القضية كما ان عقد الجمعية مرتبط بعدد معين من الأندية. لكن في حال نجحت الأندية التي ترغب في عقد الجمعية في الحشد لها قد تنعقد بيد أني أرى أنه احتمال ضعيف.