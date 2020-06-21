شكرا لقرائتكم خبر عن كلباء يضم محمد سبيل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كلباء: ”الخليج 365” أعلنت شركة كرة القدم في نادي اتحاد كلباء، التعاقد مع المدافع محمد سبيل لموسمين، قادماً من عجمان في صفقة مميزة ل«النمور». وتسعى إدارة كلباء إلى تكوين فريق قوي للموسم المقبل، بعد معاناة الموسم الذي تم إلغاؤه، وذلك تحت قيادة الأوروجوياني، خورخي دا سيلفا، الذي تم تجديد الثقة به للموسم الثاني على التوالي.

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