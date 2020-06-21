شكرا لقرائتكم خبر عن عواصف هوجاء والان نبدء باهم واخر التفاصيل

* كنتُ مراقباً عن كثب لعَمَلَيْ الرابطة واتحاد الكرة من الفترة الانتقالية، مروراً بالتشكيل النهائي للاتحاد والرابطة إلى يومنا هذا، وخصوصاً بعد هبوب رياح الجائحة العاتية التي عصفت بنا وبكرتنا، مراقباً بالأخص تعاملهما مع «بقية باقية» من موسم لم تنتهِ فصولُهُ بعدُ، وآخر جديد ننتظره، ولو أننا سلّمنا والتمسنا العذر بشأن هذا الوباء وضرورة التزام الجميع بالصحة والسلامة كونهما الأساس، ما كنا نتوقع عواصف أخرى هوجاء وصواعق محرقة، تأتينا على شكل قرارات مفاجئة «منهما»، لا أراها منصفة أو لمستقبل كرتنا واعدة، بل ولا تشفي عليلاً ولا تروي غليلاً، وأود هنا أن أتطرق لبعضها.

* بذلت الرابطة والاتحاد جهوداً مُضنية وساعات مُجهِدة، محاوِلةً تغيير اللوائح والنظم لتنظيم العملية الانتخابية، بمنأى عمّا اكتوته كرتنا بلظاها سابقاً، والتي اتكأت على التربيطات والتصويتات غير المجديات التي لم تحقق التجانس المأمول والتناغم المطلوب بين أعضاء الاتحاد والرابطة، في وقت قريب وبعيد مضى. ثم تأتي الرابطة والتي لطالما استمطرت مُستجديةً من الجميع استقلالها -ولو تحت الاتحاد- وامتلاكها السلطات والصلاحيات؛ لتقوي قرارها ولتخوّلها بعدم الرجوع لغيرها من الهيئات لتسيير شؤون وشجون دوري المحترفين.. وعندما جاء الامتحان الحقيقي، ضاقت عليها سماءُ صلاحياتها وأرضُ سُلطاتِها بما رَحُبَتْ ولم يمتلكوا القوة الدافعة والجرأة الكافية لتطبيقها، فرجعوا القهقرى للنظام القديم من التصويتات والتربيطات بالاستعانة بالأندية تارة وبالعمومية أخرى؟!

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* وأمر آخر.. هَبْ أننا أخذنا الدوريات الآسيوية على سبيل المثال لا الحصر.. أما اجتاحتهم «كورونا»؟ أليس عندهم مباريات في أبطال آسيا؟ وأليس لديهم مباريات في المرحلة الأولى من تصفيات كأس العالم؟ ألا يوجد دوريات تحتاج إلى استئناف، وشبيه ذلك في الدوريات العربية والعالمية؟ فهل لجأ أحدهم إلى تصويت الأندية لتتويج متصدر أو إلغاء نتائج فرق درجة أدنى ووو....- إلكترونياً أو يدوياً- بل وهل صار هذا في أي زمان أو مكان منذ بدء لعبة كرة القدم من قِبَل اليونان أو الإنجليز؟ أم هي سابقة عالمية منشؤها الرابطة عندنا؟

* وكيف يُترك الأمر للأندية للتصويت على تتويج متصدر ما أو إلغاء صعود درجة أدنى مع إلغاء هبوط في درجة أعلى؟ هل نتوقع أن هذا الأمر سَيَشُدّ من عَضُدِ ميثاق الشرف بين الأندية الهش أصلاً أم أنه سيوسع الهوة بينهم يا اتحادنا ورابطتنا؟

* وهل توقع أحد أو تم نقاش موضوع السوبر الجديد (بين الشارقة وشباب الأهلي) أو إلغاء كأس رئيس الدولة- رغم التأكيدات- أو الفرق المشاركة في نسخة أبطال آسيا الجديدة وبأية معايير؟! قبل يوم الخميس الثامن عشر من يونيو/حزيران؟ أم هي وليدة لحظتها؟ كل واحدة منها أغربُ من أختها؟.

* وختاماً، لا أريد أن أتطرق بتوسع للإخفاق الأولمبي المخجل في الفترة الانتقالية، ولا عن الاستغناء عن يوفانوفيتش في العهد الجديد، الذي يعد عندي أفضل ممن يتم التفاوض معهم هذه الأيام.. ولا عن ذلكم المدرب العالمي الذي ابيضت لِحَانا وشابت رؤوسنا من انتظاره، والذي سيكون مدرب المرحلة القادمة لنا لتحقيق التطلعات المونديالية التي غابت عنا منذ ثلاثة عقود.