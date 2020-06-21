شكرا لقرائتكم خبر عن عودة مصابي سانت إتيان والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عاد ثلاثة لاعبين من نادي سانت اتيان لكرة القدم، أعلنت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، إلى التمارين بحسب ما أعلن النادي الفرنسي. وكان سانت اتيان، أعلن تسجيل خمس إصابات بالفيروس في صفوفه، تعود ثلاثة منها للاعبين، وذلك بعد استئناف تمارينه الأربعاء الماضي، في مركز روبير هيربان الرياضي.

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