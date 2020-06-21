«بالاس بيير» لحمدان بن محمد يفوز بسباق سان جيمس ستيكس

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز المهر «بالاس بيير» المملوك لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راش آل مكتوم بسباق سان جيمس بالاس ستيكس (ج1) في اليوم الختامي لمهرجان آسكوت، بقيادة الفارس فرانكي ديتوري، وإشراف المدرب جون جوسدن، وحل مهر جودلفين «بيناتوبو» في المركز الثاني في السباق ذاته.

وحفل الشوط المخصص لخيول الثلاث سنوات، لمسافة الميل، الذي شاركت فيه 7 خيول بالإثارة حتى آخر الأمتار؛ لكن «بالاس بيير» بقيادة بارعة من ديتوري تمكن من التفوق على منافسيه، وحافظ على سجله خالياً من الهزيمة في أول مشاركة له في السباقات المصنفة، مسجلاً الفوز في زمن بلغ 1:42:38 دقيقة، بفارق طول عن «بيناتوبو» بإشراف أبلبي وقيادة بيوك، فيما حل «ويشيتا» بإشراف أوبراين موور بالمركز الثالث.

وقال الفارس فرانكي ديتوري: «المهر يمتلك قدرات كبيرة، واليوم أظهر كم هو جيد، هذه المشاركة الرابعة له فقط وأن يحقق الفوز بهذا السباق الكبير فهذا خير دليل، أعتقد أن مسافة الميل مناسبة له وبإمكانه تحمل مسافة أطول».

من جانبه، قال المدرب جون جوسدن: «شعور جيد أن أحقق الفوز مع الابن كما حققت الفوز من قبل مع والده «كينجمان»، على الرغم من أن المهر لم يظهر الكثير من النشاط هذا الصباح، وعلى الرغم من صعوبة السباق فكنت مطمئناً لمناسبة الأرضية والمسافة له، إنه جواد متميز ومن فئة عالية».