شكرا لقرائتكم خبر عن بعد 97 يوماً..الحياة تعود للرياضة السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض:عيسى الحكمي بعد توقف استمر 97 يوماً تعود غداً الأحد دورة الحياة للرياضة السعودية بعد قرار رفع التعليق عن النشاط الرياضي الذي اتخذ من منتصف مارس/ آذار الماضي لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19).

وأوصت وزارة الرياضة المنشآت الرياضية الحكومية والخاصة بالالتزام بالبروتوكولات الصحية عند العودة إلى جانب اتباع البروتوكولات الخاصة بعودة المنافسات اعتبارا من 4 أغسطس/ آب المقبل.

من جانبها،أعلنت أندية دوري المحترفين السعودي معاودة نشاطها اعتباراً من اليوم بعمل الفحوصات الطبية وحددت الطواقم الفنية برنامجاً تدريبياً انفرادياً للاعبين لرفع معدلات اللياقة قبل التجمع في التدريبات.

وتعمل الأندية بالتنسيق مع اتحاد الكرة على احضار 125 لاعباً ومدرباً من خارج المملكة للالتحاق بفرقهم بعد تطبيق فترة الحجر الاحترازي لمدة 14 يوماً.

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