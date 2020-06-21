نادي أتلانتا يتطلع لإعادة البسمة لمدينته المتشحة بالسواد



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحاول مدينة برغامو الإيطالية، المتضررة بشدّة من فيروس كورونا المستجد، العودة إلى الحياة الطبيعية وتستعد غداً الأحد لدعم فريقها أتالانتا الذي يحقق موسماً تاريخياً في لعبة كرة القدم.

اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي العالمية، صور العشرات من النعوش المجمعة في كنيسة مقبرة المدينة وموكب مروع لشاحنات عسكرية كانت تقلها،وشرح عمدة المدينة جورجيو غوري للصحافة العالمية ماحصل في الأيام الأولى لانتشار الوباء والوضع الآن بالقول: "كانت هذه الأشهر في غاية الصعوبة، كان شهر مارس سلسلة من الحداد والاخبار الحزينة المتتالية. الارتياح كبير الآن، عدنا إلى وضع طبيعي نسبياً".

لكن الحصيلة ثقيلة. يفصّل العمدة "في المقاطعة، حصلت 6 آلاف حالة وفاة أكثر من المعدل الاعتيادي لتلك الفترة، بينها 670 في برغامو. وهذا يعادل 45 ألف وفاة في نيويورك".

الجميع خسر صديقاً، زميلاً، جاراً، ومن المتعارف عليه ان ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا بين اتالانتا وفالنسيا الإسباني في 19 فبراير لعب دوراً كبيراً في تسريع انتشار الجائحة.

يومذاك احتشد 45792 متفرجاً في ملعب سان سيرو في ميلانو لمشاهدة أتلانتا يسحق ضيفه الإسباني 4-1. بعد كل هدف، ارتمى المشجعون في احضان بعضهم البعض أكان في الملعب أو الحانات.



قنبلة بيولوجية



كان خطر كورونا المنتشر في الصين بعيداً آنذاك، ولم تعلن أية حالة في البلاد،لكن بسرعة، وبدءاً من 4 مارس، قفز منحنى العدوى بسرعة صاروخية في برغامو، واصبحت المباراة بالنسبة لبعض الأطباء بمثابة "قنبلة بيولوجية".

بعد مباراة العودة في 10 مارس في فالنسيا، وعد مدرب أتالانتا جانبييرو غاسبيريني بـ"احتفال كبير"، لكن "في وقت لاحق". طلب النادي من مشجعيه عدم التجمع للاحتفال بالتأهل. بدأ الفيروس يحصد ضحاياه.

وبعد خضوعها لاجراءات إغلاق صارمة لنحو شهرين على غرار باقي مدن البلاد، لم تتنفس برغامو الصعداء حتى 4 مايو الماضي.

لكن في المدينة التاريخية التي يزورها السياح لتأمل القصور والكاتدرائيات، لا يزال عدد الزوار قليلاً،يشرح مارتشيلو مينالّي وهو مالك مطعم "كافيه ديل تاسو" لوكالة فرانس برس "بشكل عام، نخدم 150 زبوناً عند الظهر ونحو خمسين مساء. نكون محظوظين اليوم إذا زارنا 20 زبونا يومياً...".

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