شكرا لقرائتكم خبر عن نادي أتلانتا يتطلع لإعادة البسمة لمدينته المتشحة بالسواد والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحاول مدينة برغامو الإيطالية، المتضررة بشدّة من فيروس كورونا المستجد، العودة إلى الحياة الطبيعية وتستعد غداً الأحد لدعم فريقها أتالانتا الذي يحقق موسماً تاريخياً في لعبة كرة القدم.
اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي العالمية، صور العشرات من النعوش المجمعة في كنيسة مقبرة المدينة وموكب مروع لشاحنات عسكرية كانت تقلها،وشرح عمدة المدينة جورجيو غوري للصحافة العالمية ماحصل في الأيام الأولى لانتشار الوباء والوضع الآن بالقول: "كانت هذه الأشهر في غاية الصعوبة، كان شهر مارس سلسلة من الحداد والاخبار الحزينة المتتالية. الارتياح كبير الآن، عدنا إلى وضع طبيعي نسبياً".
لكن الحصيلة ثقيلة. يفصّل العمدة "في المقاطعة، حصلت 6 آلاف حالة وفاة أكثر من المعدل الاعتيادي لتلك الفترة، بينها 670 في برغامو. وهذا يعادل 45 ألف وفاة في نيويورك".
الجميع خسر صديقاً، زميلاً، جاراً، ومن المتعارف عليه ان ذهاب ثمن نهائي دوري ابطال اوروبا بين اتالانتا وفالنسيا الإسباني في 19 فبراير لعب دوراً كبيراً في تسريع انتشار الجائحة.
يومذاك احتشد 45792 متفرجاً في ملعب سان سيرو في ميلانو لمشاهدة أتلانتا يسحق ضيفه الإسباني 4-1. بعد كل هدف، ارتمى المشجعون في احضان بعضهم البعض أكان في الملعب أو الحانات.
قنبلة بيولوجية
كان خطر كورونا المنتشر في الصين بعيداً آنذاك، ولم تعلن أية حالة في البلاد،لكن بسرعة، وبدءاً من 4 مارس، قفز منحنى العدوى بسرعة صاروخية في برغامو، واصبحت المباراة بالنسبة لبعض الأطباء بمثابة "قنبلة بيولوجية".
بعد مباراة العودة في 10 مارس في فالنسيا، وعد مدرب أتالانتا جانبييرو غاسبيريني بـ"احتفال كبير"، لكن "في وقت لاحق". طلب النادي من مشجعيه عدم التجمع للاحتفال بالتأهل. بدأ الفيروس يحصد ضحاياه.
وبعد خضوعها لاجراءات إغلاق صارمة لنحو شهرين على غرار باقي مدن البلاد، لم تتنفس برغامو الصعداء حتى 4 مايو الماضي.
لكن في المدينة التاريخية التي يزورها السياح لتأمل القصور والكاتدرائيات، لا يزال عدد الزوار قليلاً،يشرح مارتشيلو مينالّي وهو مالك مطعم "كافيه ديل تاسو" لوكالة فرانس برس "بشكل عام، نخدم 150 زبوناً عند الظهر ونحو خمسين مساء. نكون محظوظين اليوم إذا زارنا 20 زبونا يومياً...".
حديث مختلف
ستسمح كرة القدم غداً الأحد لمدينة برغامو ان تخطو خطوة إضافية نحو "الحياة السابقة"، عندما يستقبل أتالانتا فريق ساسوولو في مباراته الأولى ضمن الدوري المتوقف منذ مطلع مارس.
يعيش أتالانتا افضل موسم في تاريخه. يحتل المركز الرابع في الدوري وبلغ ربع نهائي دوري أبطال أوروبا،يشرح المدرب غاسبيريني لصحيفة "لاغازيتا ديلو سبورت": "عندما أفكر في الأمر يبدو خيالياً. قمة السعادة الرياضية تزامنت مع أكبر ألم للمدينة".
يقول المشجع أندريا سيغوريني البالغ 36 عاما لفرانس برس "تمثل هذه المباراة عودة مبدئية للحياة الطبيعية. لكن كما قال الجهاز الفني واللاعبون، أفكارنا مع الذين عاشوا لحظات صعبة جداً".
يشدّد صاحب المطعم "نتوق لرؤية أتالانتا يلعب نظرا للمستوى الذي كان يقدمه"، وهذا سيسمح بـ"حديث مختلف عن فيروس كورونا".
الأمر مشابه لمارينو لاتزاريني (71 عاما) رئيس نادي أصدقاء أتالانتا الذي يضم ستة آلاف شخص وعضو مجلس إدارة النادي، "هناك رغبة في كرة القدم اليوم، دون نسيان الذين تركونا. بين الأصدقاء والمعارف، خسرت 40 شخصا. كرة القدم تساعدنا، ليس للنسيان، لأننا لن ننسى، بل للاستفادة قليلا".
لحظة الذروة
وتحدث قائد الفريق الأرجنتيني "بابو" غوميز عن العودة إلى المستطيل والتي اعترض عليها بعض المشجعين "التراس"،وهو شرح لصحيفة "كورييري ديلا سبورت": "قبل شهرين كنت ضد العودة. لكن الآن اصبحت معها في ظل تحسن عوامل السلامة وتقلّص حدّة الفيروس. برغامو تعيش من أجل كرة القدم، تتنفس كرة القدم".
من يبدو سعيداً بعودة كرة القدم، حتى دون جماهير، يريد ايضا نهاية سعيدة لموسم فريقه الرائع،ويقول المشجع سيغوريني "جاء التوقف في اللحظة الأجمل، لحظة تاريخية. نأمل في معاودة الحلم".
برغامو تنهض وأتالانتا يريد متابعة الصعود. في مباراة فالنسيا كشف اللاعبون عن قميص كتبوا عليه باللهجة المحلية "برغامو، مولا ميا"، أي برغامو لا تستلم أبداً".
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