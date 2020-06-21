23 خيلاً في الجولتين 8 و9 لكأس الوثبة في فرنسا



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يستضيف مضمار تولوز الفرنسي عصر غد الأحد، فعاليات الجولتين الثامنة والتاسعة من سلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز (فيرناند فلوتيه)، واللتين تشارك فيهما 23 خيلاً في سن أربع سنوات فقط، ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة من مهرجان منصور بن زايد العالمي للخيول العربية الأصيلة.

وتقام سباقات كأس «الوثبة ستاليونز»، تماشياً مع استراتيجية المهرجان، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم الملاك والمربين في معظم دول العالم، وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي.

وتتصدر المهرة «المحبوبة» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، الترشيحات في سباق الجولة الثامنة لكأس الوثبة ستاليونز لمسافة 2100 متر البالغة جائزته 12 ألف يورو، بمشاركة 11 خيلاً.

ويشرف على «المحبوبة» المنحدرة من نسل «مجاني» المدرب فرانسوا روهات، ويقودها دامين مورين، وأبرز نتائجها حلولها في المركز الثالث في سباق الوثبة ستاليونز هذا الموسم في تولوز.

وتجتذب الجولة التاسعة من كأس الوثبة ستاليونز، بنفس مواصفات الجولة الثامنة، 12 خيلاً، ويتصدر الترشيحات «أمير الزمان» للنجيفي ريسنج بإشراف شارل جوردين، وبقيادة جان بيرنارد ايجوم، الذي حل في المركز الثاني في آخر مشاركة.

وينافس بقوة في الجولة «مربح» للخيالة السلطانية العمانية، بإشراف توماس فورسي، وبقيادة الفارسة لوري فولارد، صاحب المركز الخامس في مشاركته الوحيدة.