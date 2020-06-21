جارديل: إلغاء نهائي الكأس حرم الظفرة من الحلم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

مثل قرار إلغاء مباراة نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، والتي كان من المقرر أن تجمع بين العين والظفرة خبراً غير سار في نادي الظفرة، خاصة أن القرار كان مفاجأة للجميع في ظل الأخبار التي رشحت بإقامته في الربع الأخير من العام الحالي.

وأبدى البرازيلي دييغو جارديل لاعب خط وسط الظفرة حزنه على قرار إلغاء النهائي الذي كان ينتظره نادي الظفرة واللاعبون وأنصار النادي من أجل تحقيق الإنجاز وكتابة تاريخ جديد، وقال: كل هذه الطموحات والأحلام تبخرت في لحظة، ولكن يجب علينا احترام قرار المسؤولين في اتحاد كرة القدم

وكان جارديل صاحب الهدف الذي صعد بالظفرة الى نهائي الكأس للمرة الثانية في تاريخه والذي سجل على حساب بني ياس في الدقيقة 103 في نصف نهائي البطولة.

وقال جارديل: الجميع في الظفرة كان ينتظر هذه اللحظة وتتويج المجهود الذي بذلته الإدارة والجهاز الفني واللاعبون في الموسم بلقب يعد الأغلى والأكبر في الامارات، ولاسيما أنه الأول في تاريخ النادي، وسيضمن ايضا للفريق المشاركة في دوري أبطال آسيا في الموسم المقبل.

وعن وضعه مع الفريق خاصة أن عقده ينتهي في منتصف الشهر المقبل قال: كما قلت سابقا أرغب في الاستمرار مع الظفرة، حتى الآن لا توجد أخبار جديدة عن تجديد العقد ولم أتلق إفادة من إدارة النادي وأتوقع أن تحسم الأمور في الأيام المقبلة خاصة بعد إلغاء الموسم، كل الأندية تبحث الإعداد للموسم الجديد.