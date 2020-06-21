اجتماع مثمر لمجلس إدارة اللجنة البارالمبية الآسيوية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ناقش مجلس إدارة اللجنة البارالمبية الآسيوية برئاسة ماجد العصيمي، وبحضور أعضاء المجلس وممثلي أقاليم القارة خلال اجتماعه رقم 41 الذي عقد عن بعد، أهم التحديات التي تواجه رياضة «أصحاب الهمم» في القارة الصفراء بسبب تداعيات جائحة كورونا والتي تسببت بإيقاف النشاط وتأجيل عدد من البطولات المحلية في الدول على مستوى القارة، وكذلك المحطات الأخيرة للبطولات المؤهلة إلى دورة الألعاب البارالمبية التي كان مقرراً إقامتها في صيف هذا العام والتي تم تأجيلها إلى العام المقبل.

ووقف الاجتماع على المقترحات الخاصة في كيفية مواكبة المرحلة المقبلة عقب تجاوز الجائحة، وكذلك البرامج التأهيلية للأبطال من أجل إعادة إليهم حالتهم الفنية والبدنية والذهنية لخوض التحديات.

واستعرض الاجتماع، عدداً من الآليات التي يمكن أن تسهم في استعادة اللاعبين لحيويتهم في أسرع وقت حتى يتمكنوا من الوصول بمستوياتهم إلى أعلى جاهزية تؤهلهم للمشاركة في البطولات عقب عودة النشاط.

كما استعرض الاجتماع، التقارير الخاصة باستعدادات استضافة الألعاب الآسيوية المقامة في مدينة هانغزو الصينية والألعاب الشتوية بالعاصمة الصينية بكين المقررتين عام 2022، إضافة إلى تقارير أقاليم القارة.

وأشاد ماجد العصيمي، بالتفاعل الكبير من قبل المشاركين والذين أثروا النقاش بمقترحات جيدة ورؤى تمهد الطريق من أجل بلوغ الأهداف في مرحلة ما بعد كورونا.