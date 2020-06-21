شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تنظم دورة إقليمية في الريشة الطائرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وجهت الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص الدولي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الدعوة لمختلف برامج المنطقة للمشاركة في الدورة التدريبية الإقليمية للريشة الطائرة تحت رعاية اتحادات الرياضة العربية والتي يترأسها الأمير طلال بن سعود بن عبد العزيز، بالتعاون مع الاتحاد العربي للريشة الطائرة.

وينظم الدورة «عن بعد» الأولمبياد الخاص الإماراتي وستكون الدورة التدريبية حول أسس تدريب وتنظيم مسابقات الريشة الطائرة بالأولمبياد الخاص، وتقام يوم بعد غد الاثنين.

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