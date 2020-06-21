الأهلي المصري يقترب من إنهاء صفقة نجم المقاولون



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد طاهر محمد طاهر صانع ألعاب المقاولون العرب، أن مسؤولي النادي الأهلي بدأوا مفاوضات على ضمه منذ ثلاث سنوات سابقة، إلا أنها لم تكلل بالنجاح، وأضاف أن نادي المقاولون وافق على رحيله إلى الأهلي على سبيل الإعارة، وليس البيع ومازالت المفاوضات مستمرة حتى الآن بين الناديين.

وقال طاهر: الأهلي يفاوضني منذ ثلاث سنوات، الأمر ليس جديداً، ونادي المقاولون وافق على رغبتي في الانتقال للاهلي على سبيل الاعارة وحتى الآن ما زالت المفاوضات مستمرة بين الناديين على المقابل المادي.

وأضاف: المقاولون لم يقف عائقاً في تحقيق طموحي وأقدر الدور الذي قام به مسؤولو النادي تجاهي خاصة المهندس محسن صلاح رئيس النادي والمهندس محمد عادل فتحي المشرف على الكرة، وكذلك الجهاز الفني بقيادة عماد النحاس وجميع زملائي، وهدفنا كان واضحاً منذ بداية الموسم الجاري لاستعادة مكانة المقاولون في الدوري العام، والمركز الذي يليق بالنادي.