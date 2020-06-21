هيئة الرياضة تؤكد «قانونية» الاجتماعات عن بعد

أكدت الهيئة العامة للرياضة أن جميع اجتماعات الاتحادات والجمعيات الرياضية التي تعقد عن بعد عبر التطبيقات الإلكترونية، تكتسب الصفة القانونية بشأن كل الاجتماعات الاعتيادية، وأخطرت الهيئة جميع الجهات المنضوية تحت مظلتها بالتعميم رقم 20 الصادر عن الأمانة العامة، بأن مجلس إدارة الهيئة برئاسة عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، رئيس الهيئة، أقر المشروعية القانونية لاجتماعات مجالس إدارة الاتحادات والجمعيات واللجان الرياضية في الدولة عبر المنصات الرقمية ( عن بعد )، تماشياً مع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها الحكومة الرشيدة للحفاظ على سلامة أبنائها نظراً للظروف الراهنة التي يمر بها العالم جراء انتشار فيروس (كورونا كوفيد - 19).

وتجدر الإشارة إلى أن اعتماد مجلس إدارة الهيئة لهذا القرار، وضع النقاط على الحروف، في تسيير أعمال الجهات الرياضية بشكل اعتيادي، لتكون جميع الاجتماعات عن بعد قانونية ويعتد بها في إصدار واعتماد القرارات الخاصة بتسيير ومتابعة أعمال المؤسسات الرياضية، علاوة على أنها محسوبة في عدد الاجتماعات المقررة لمجالس الإدارة كل عام طبقاً للائحة التنفيذية، خاصة أن بعض أعضاء مجالس الإدارة في بعض الاتحادات تغيبوا عن حضور الاجتماعات عن بعد بدون عذر في الفترة الأخيرة، اعتقاداً منهم أن الاجتماعات عن بعد لدواعي الإجراءات الاحترازية غير محسوبة.