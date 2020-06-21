الفجيرة ينهي عقد المدرب الإيطالي فيفياني

أعلن نادي الفجيرة إنهاء خدمات الإيطالي فابيو فيفياني مدرب الفريق الأول لكرة القدم، وذلك في أعقاب صدور قرار إلغاء الموسم الكروي الحالي 2019-2020، ويبحث النادي عن مدرب جديد لقيادة «الذئاب» في الموسم الجديد، ويعد المدرب اليوناني كريستوس كونتيس (45 عاماً) والذي أعلن رحيله عن حتا مؤخراً أقوى المرشحين.

وأكد ناصر اليماحي رئيس شركة الكرة بنادي الفجيرة أن عقد المدرب فيفياني كان سيستمر حال صدر قرار بإكمال دوري الخليج العربي، لكن بعد إعلان قرارات الجمعية العمومية لرابطة المحترفين قبل يومين والتي ألغت بموجبها النسخة الحالية من الدوري فمن الطبيعي أن يكون عقد المدرب الإيطالي قد انتهى مع النادي خاصة وأن نتائجه مع الفريق لم تكن على مستوى الطموحات خلال الفترة التي تولى فيها الإشراف الفني على الفريق خلفا للجزائري مجيد بوقرة.

وكشف اليماحي عن أن شركة الكرة ستعقد اجتماع نهاية الأسبوع لبحث استعدادات الموسم الجديد وتحديد هوية المدرب الذي سيخلف الإيطالي فيفياني بعد أن تم التواصل مع عدد من الكفاءات التدريبية لاختيار الأفضل.

وحول مصير المحترفين الأجانب وإمكانية استمرارهم مع الفريق في الموسم الجديد، أشار اليماحي إلى أن اللجنة الفنية أعدت تقريراً عن اللاعبين الأجانب وبناء عليه سيحدد مجلس الإدارة استمرارهم أو الاستغناء عنهم.

وقال اليماحي إن الفجيرة لا يستطيع التعاقد مع لاعبين من أصحاب المبالغ المالية الكبيرة في ظل وجود أسس ومبادئ في التعاقدات وهى التي تحدد السقف المالي لكل لاعب وفقاً لميزانية النادي.

يذكر أن الفجيرة نجح مؤخراً في كسب توقيع عدد من اللاعبين في مقدمتهم العراقي محمد مصطفى «20 عاماً» في فئة المقيمين، والحارس محمد البيرق من الوصل،والمدافع عبدالله سعيد المطروشي من اتحاد كلباء.