شكرا لقرائتكم خبر عن الونش: تعاهدنا على الفوز بالسوبر لرد اعتبار شيكابالا.. وكهربا "غلطان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود الونش لاعب الزمالك، أن لاعبى الفريق الأبيض تعاهدوا على الفوز فى مباراة السوبر المحلى أمام الأهلى فى الإمارات بعد الهتافات المسيئة التى تعرض لها شيكابالا من جماهير الأهلى قبل وأثناء المباراة، لافتا إلى أن لاعبى الزمالك تعاهدوا وقتها على الفوز لرد اعتبار زميلهم فى الفريق.

وقال الونش فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت، إن كهربا أخطأ فى حق طارق حامد عندما تعمد ضربه باليد بعد كرة مشتركة وتسبب فى أزمة فى المباراة، ونفس الامر أخطأ إمام عاشور لاعب الزمالك فى حق وليد سليمان بعدما اعتدى عليه عقب اللقاء، مشيرا إلى أنه سعيد للغاية بالفوز بالسوبر المحلى والافريقى قائلا إنه رأى فى الحلم فوز الزمالك بالبطولتين.

وأوضح أن أكثر مهاجم يقلقه هو جون أنطوى عندما كان فى الاسماعيلى، وفى الوقت الحالى أجاى لاعب الأهلى ، مشيرا إلى أن مصطفى محمد هو مستقبل هجوم منتخب مصر.

واحتفل محمود حمدي الونش، صخرة دفاع نادي الزمالك، يوم 1 يونيو الجارى ، بعيد ميلاده رقم 25، حيث ولد لاعب القلعة البيضاء في الأول من يونيو عام 1995، وبدأ مسيرته الكروية في طلائع الجيش، قبل أن ينتقل إلى القلعة البيضاء ليبدأ رحلة التألق وحصد الألقاب والبطولات مع نادي الزمالك، بعدما نجح في تصبيت أقدامه في التشكيل الأساسي للفريق.

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في موسم 2016، انتقل محمود حمدي الونش إلى نادي الزمالك بعد تألقه مع فريق الطلائع، ليبدأ رحلة جديدة في تاريخه الكروي، وشارك الونش مع الزمالك في 113 مباراة تمكن خلالها من تسجيل هدفين وصناعة هدف.

أما في الموسم الجاري فشارك الونش مع الزمالك في 18 مباراة، وشكل ثنائية مميزة مع محمود علاء زميله بالفريق، ليكون أحد أكثر اللاعبين مشاركة في التشكيل الأبيض تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك.

استطاع الونش في سنوات قليلة أن يحصد العديد من البطولات مع نادي الزمالك كان أبرزها، بطولة كأس مصر مرتين، وبطولة كأس السوبر المصري مرتين، وبطولة كأس السوبر الأفريقي مرة واحدة وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة أيضاً.

ومع منتخب الفراعنة، انضم الونش إلى المنتخب الوطني في 25 مايو عام 2108 وشارك في مباراتين دوليتين فقط.

ويتطلع الونش في الفترة المقبلة إلى إضافة المزيد من البطولات مع القلعة البيضاء، خاصة وأن الفريق الأبيض يشارك في نصف دوري أبطال أفريقيا في النسخة القائمة ولديه حظوظ قوية في التتويج باللقب الأفريقي الغائب طويلاً عن القلعة البيضاء.