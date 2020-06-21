شكرا لقرائتكم خبر عن الونش: شعرت أننى لعبت كأس العالم على حساب كوكا واتكسفت "أواسيه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أوضح محمود الونش لاعب الزمالك، أن عقده مستمر مع الفريق الأبيض لمدة 3 سنوات مقبلة، ويتمنى الإستمرار مع ناديه والتجديد بعد انتهاء العقد، وهو ما وعده به أحمد مرتضى منصور عضو مجلس ادارة الزمالك، حيث قال له:" لو أنا موجود فى النادى هأجددلك وأعوضك عن الفترة اللى فاتت علشان تأخذ حقك".

قال الونش فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت، أن صلاح أمين وجمعة مشهور لاعبا طلائع الجيش أطلقا عليه لقب الونش عندما كانوا فى فريق واحد، مشيرا إلى أن تلقى خبر انضمامه للمنتخب قبل كأس العالم بسعادة كبيرة مؤكدا أن كوبر المدير الفنى قال له :" العب بشكل طبيعى وابعد عن التهور"، مبديا سعادته بالتواجد فى قائمة كأس العالم.

وأوضح أنه بعد اعلان قائمة المنتخب لكأس العالم واستمراره بها وفى المقبل استبعاد أحمد حسن كوكا، شعر بأنه ذهب لكأس العالم على حساب كوكا لدرجة أنه شعر بالخجل من التوجه لكوكا ومواساته بعد القرار ولم يفعل ذلك إلا بعد 4 أيام من القرار.

واحتفل محمود حمدي الونش، صخرة دفاع نادي الزمالك، يوم 1 يونيو الجارى ، بعيد ميلاده رقم 25، حيث ولد لاعب القلعة البيضاء في الأول من يونيو عام 1995، وبدأ مسيرته الكروية في طلائع الجيش، قبل أن ينتقل إلى القلعة البيضاء ليبدأ رحلة التألق وحصد الألقاب والبطولات مع نادي الزمالك، بعدما نجح في تصبيت أقدامه في التشكيل الأساسي للفريق.

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في موسم 2016، انتقل محمود حمدي الونش إلى نادي الزمالك بعد تألقه مع فريق الطلائع، ليبدأ رحلة جديدة في تاريخه الكروي، وشارك الونش مع الزمالك في 113 مباراة تمكن خلالها من تسجيل هدفين وصناعة هدف.

أما في الموسم الجاري فشارك الونش مع الزمالك في 18 مباراة، وشكل ثنائية مميزة مع محمود علاء زميله بالفريق، ليكون أحد أكثر اللاعبين مشاركة في التشكيل الأبيض تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك.

استطاع الونش في سنوات قليلة أن يحصد العديد من البطولات مع نادي الزمالك كان أبرزها، بطولة كأس مصر مرتين، وبطولة كأس السوبر المصري مرتين، وبطولة كأس السوبر الأفريقي مرة واحدة وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة أيضاً.

ومع منتخب الفراعنة، انضم الونش إلى المنتخب الوطني في 25 مايو عام 2108 وشارك في مباراتين دوليتين فقط.

ويتطلع الونش في الفترة المقبلة إلى إضافة المزيد من البطولات مع القلعة البيضاء، خاصة وأن الفريق الأبيض يشارك في نصف دوري أبطال أفريقيا في النسخة القائمة ولديه حظوظ قوية في التتويج باللقب الأفريقي الغائب طويلاً عن القلعة البيضاء.