شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: التقليل منى فى مفاوضات الأهلى منع إتمام الصفقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق السيد نجم الزمالك السابق، إنه عندما كان لاعبًا تلقى مفاوضات من الساحر البرتغالى مانويل جوزيه المدير الفنى الأسبق للأهلى، من أجل الانضمام لكتيبة المارد الأحمر، إلا أن الصفقة لم تتم، رغم إن أحد أعضاء مجلس إدارة القلعة الحمراء تحدث حينها مع عمرو الجناينيى رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة الحالى، وأبلغه إنه ستتم صفقة قوية جدًا ستكون صفعة للزملكاوية.
أوضح طارق السيد خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم 2" إن الصفقة لم تتم، بعد أن شعر إن هناك تقليل من شأنه، وتحدث مسئولو الأهلى معه على إنه سينضم إلى مؤسسة كبيرة ومدينة فاضلة، متجاهلين تاريخه الحافل مع الزمالك، وإنه قائد الكتيبة البيضاء.
تابع نجم الزمالك السابق، إنه سبب انضمام أحمد فتوح لصفوف الزمالك، حيث قام بشراء اللاعب من أمواله الخاصة مع بعض أولياء الأمور، قائلاً: "دفعت من جيبى الخاص 15 ألف جنيه، وأثنان من أولياء الأمور دفعوا 5 ألاف جنيه، حتى نشترى أحمد فتوح للزمالك، واللاعب حاليًا فى سموحة وسيعود للأبيض قريبًا".
وأكد طارق السيد أنه بعيدا عن العمل داخل النادى الزمالك بسبب عدم مجاملته لأى شخص داخل النادى، قائلاً: " مش بشتغل في الزمالك لأنى أنا مش محبب من المسئولين، لأنى بقول على الصح صح والغلط غلط لذلك مش مرغوب تواجدى، والحقيقة بتزعل ناس كتيرة في النادى".
أضاف إنه لم يحصل على فرصته فى العمل داخل نادى الزمالك منذ إعلان اعتزاله، مؤكدًا إنه سيعود للعمل بالقلعة البيضاء كمديرًا فنيًا للفريق الأول، قائلاً: "سأكون يومًا ما مدريرًا فنيا لنادى الزمالك، بشغلى وعملى، فأنا لا أتوقف عن العمل لاكتساب الخبرات اللازمة التى تؤهلنى لهذا المنصب".
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