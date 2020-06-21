شكرا لقرائتكم خبر عن اجتماع طارئ لمجلس إدارة طنطا غدا استعدادا لعودة النشاط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعا فايز عريبي رئيس مجلس إدارة طنطا مجلس الإدارة واللجنة الصحية والأجهزة التنفيذية بالنادي لإجتماع هام غدا الأثنين لبحث ترتيبات عودة النشاط الرياضي طبقا لتوجيهات الدولة وكيفية التعامل في الفترة القادمة والوقاية عندما أغلق جميع الأندية بسبب الأحداث الأخيرة وانتشار فيروس كورونا بشكل كبير خلال الفترة السابقة.

فيما تساءل أيمن المزين المدير الفني لفريق طنطا، عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها في حالة عودة النشاط الرياضي للحفاظ على سلامة اللاعبين من وباء كورونا، أضاف المدير الفني لطنطا:"لن تستطيع كل الأندية تحمل تكلفة الإجراءات الاحترازية مثل إجراء المسحات بشكل مستمرللإطمئنان على اللاعبين، لذا لابد من إيجاد حلول لهذه الأزمة قبل عودة النشاط رسمياً".

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فيما كشف محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة أن هناك توصية طبية بإلغاء تواجد اللاعبين في غرف الملابس قبل انطلاق المباراة وتوجه اللاعبين مباشرة إلى أرض الملعب وإجراء الاحماءات كنوع من التقليل من الإصابة بفيروس كورونا، موضحاً في تصريحات لبرنامج ملعب "أون تايم" أن هناك العديد من التوصيات الطبية بعد الاستعانة بالعديد من التقارير الطبية لمنظمة الصحة العالمية إلى جانب متابعة الدوري الالماني والايطالي والاسباني للتعلم والاستفادة منها.

وأضاف سلطان أن أكثر ما يقلق الأندية خلال اجتماعهم مع اللجنة الخماسية باتحاد الكرة هي التكاليف الطبية وإجراء الكشف الطبي علي جميع أفراد الجهاز الفني واللاعبين والتى وعد اتحاد الكرة، الأندية، خلال الاجتماعات التى عقدت فى الأسبوع الحالى أن يتم وضع حلول لكافة الأزمات خلال المرحلة المقبلة من أجل عودة النشاط الكروى.