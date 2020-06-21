شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السيد: انتظرونى مديرًا فنيًا للزمالك.. وعودة الدورى "انتحار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق السيد نجم الزمالك السابق، أنه بعيدا عن العمل داخل النادى الزمالك بسبب عدم مجاملته لأى شخص داخل النادى، قائلاً: " مش بشتغل في الزمالك لأنى أنا مش محبب من المسئولين، لأنى بقول على الصح صح والغلط غلط لذلك مش مرغوب تواجدى، والحقيقة بتزعل ناس كتيرة في النادى".

أضاف طارق السيد خلال حواره لبرنامج "جمهور التالتة"، المذاع على قناة أون تايم 2، إنه لم يحصل على فرصته فى العمل داخل نادى الزمالك منذ إعلان اعتزاله، مؤكدًا إنه سيعود للعمل بالقلعة البيضاء كمديرًا فنيًا للفريق الأول، قائلاً: "سأكون يومًا ما مدريرًا فنيا لنادى الزمالك، بشغلى وعملى، فأنا لا أتوقف عن العمل لاكتساب الخبرات اللازمة التى تؤهلنى لهذا المنصب".

وأوضح نجم الزمالك السابق، إنه لم يتوقع أن يحقق تلك الإنجازات مع الزمالك ومنتخب مصر، رغم أن مفيش مدرب كان يشوفنى يرضى يلعبنى بسبب جسمى ولكن بعد أسبوع يقتنع بإمكانياتى، وعانيت كثيرًا بسبب صغر جسمى في الناشئين حتى 16 سنة.

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وتابع طارق السيد، أنا واحد من أكثر 10 هدافين في تاريخ الدورى من المدافعين وسجلت 29 هدفا خلال مسيرتى في الدورى.

وعن رحيل طارق السعيد، أكد نجم الزمالك السابق: أن طارق السعيد تعرض للظلم في الزمالك، لأن النادى كان واخد قرار برحيل طارق السعيد ولما عرفوا أنه وقع للأهلى حاولوا يجددوا له ولكن كان مضى للأهلى.

وتحدث نجم الزمالك السابق عن عودة مسابقة الدورى الممتاز بالموسم الجارى، قائلاً: "من الصعب أن يعود دورى الموسم الحالى، فهذا بمثابة انتحار، لأن الفترة الزمنية المتبقية قصيرة جدًا وسيخوض الفريق مباراة كل 4 أيام، مع عدم خوض فترة اعداد كافية، مع توقف لرياضة منذ منتصف مارس الماضى، وهنا يكون قرار العودة صعب جدًا".

تابع طارق السيد،أن هناك لاعبون بدورى الدرجة الثانية يعانون من الإفلاس "مش عارفين ياكلوا" كما أن هناك بعض أندية الدورى الممتاز تدرس بيع النادى بسبب قلة الفلوس، مشددًا على ضرورة عودة النشاط الرياضى فقط ومنح الفرق فترة لترتيب أوضاعها من جديد قبل انطلاق موسم جديد.