شكرا لقرائتكم خبر عن الونش: سيد عبد الحفيظ اكتشفنى وضمنى لأكاديمية الأهلى 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود حمدى الونش لاعب الزمالك، أنه بدأ مسيرته فى مركز شباب بمدينة بلبيس محافظة الشرقية ، قبل أن يكتشفه سيد عبد الحفيظ وكان وقتها مديرا لأكاديمية الأهلى وانضم بالفعل لأكاديمية الأهلى بمدينة نصر لمدة 6 شهور، قبل أن يتركها ويمتنع عن لعب الكرة لمدة عام، وبعدها عاد لمركز الشباب مجددا.

وقال الونش فى تصريحات لقناة اون تايم سبورت، أنه انتقل بعد ذلك لطلائع الجيش وتألق مع الفريق قبل أن يتلقى عرضا من الزمالك مشيرا إلى أنه زملكاوى منذ الصغر رغم موافقته على الانضمام لأكاديمية الأهلى.

وتابع أن نادى الزمالك يقدره بشكل جيد كما يشعر بدعم الجماهير له، لافتا إلى أنه قام بتعديل عقده مع الزمالك بعد العودة من كأس العالم مع منتخب مصر.

واحتفل محمود حمدي الونش، صخرة دفاع نادي الزمالك، يوم 1 يونيو الجارى ، بعيد ميلاده رقم 25، حيث ولد لاعب القلعة البيضاء في الأول من يونيو عام 1995، وبدأ مسيرته الكروية في طلائع الجيش، قبل أن ينتقل إلى القلعة البيضاء ليبدأ رحلة التألق وحصد الألقاب والبطولات مع نادي الزمالك، بعدما نجح في تصبيت أقدامه في التشكيل الأساسي للفريق.

في موسم 2016، انتقل محمود حمدي الونش إلى نادي الزمالك بعد تألقه مع فريق الطلائع، ليبدأ رحلة جديدة في تاريخه الكروي، وشارك الونش مع الزمالك في 113 مباراة تمكن خلالها من تسجيل هدفين وصناعة هدف.

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أما في الموسم الجاري فشارك الونش مع الزمالك في 18 مباراة، وشكل ثنائية مميزة مع محمود علاء زميله بالفريق، ليكون أحد أكثر اللاعبين مشاركة في التشكيل الأبيض تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الزمالك.

استطاع الونش في سنوات قليلة أن يحصد العديد من البطولات مع نادي الزمالك كان أبرزها، بطولة كأس مصر مرتين، وبطولة كأس السوبر المصري مرتين، وبطولة كأس السوبر الأفريقي مرة واحدة وكأس الكونفدرالية الأفريقية مرة واحدة أيضاً.

ومع منتخب الفراعنة، انضم الونش إلى المنتخب الوطني في 25 مايو عام 2108 وشارك في مباراتين دوليتين فقط.

ويتطلع الونش في الفترة المقبلة إلى إضافة المزيد من البطولات مع القلعة البيضاء، خاصة وأن الفريق الأبيض يشارك في نصف دوري أبطال أفريقيا في النسخة القائمة ولديه حظوظ قوية في التتويج باللقب الأفريقي الغائب طويلاً عن القلعة البيضاء.