شكرا لقرائتكم خبر عن الصقر : طاهر طاهر إضافة قوية للأهلى واستكمال الدورى يحتاج 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الصقر أحمد حسن، عميد لاعبي العالم ونجم منتخبنا السابق، أن دخول مسؤولي النادي الأهلي في مفاوضات، مع طاهر محمد طاهر، مهاجم نادي المقاولون العرب أمر جيد و صفقة قوية قائلا "طاهر محمد طاهر سيكون إضافة قوية للأهلي ومفيد حال إتمام الصفقة في الفترة المقبلة ، هو لاعب صغير السن وسيكون إضافة للأهلي خاصة أنه يلعب في أكثر من مركز بالخط الهجومي".

وأوضح أحمد حسن خلال تصريحات تلفزيوينة عن أزمة حسام عاشور لاعب وقائد وسط فريق الاهلى قائلا "حسام عاشور هو صاحب الحق والقرار في الأزمة الأخيرة ولو عاوز يكمل ولا يعتزل، عليه الاستكمال و لا يوجد ظالم ومظلوم في تلك القضية، كرة القدم لا تعرف العواطف، ورحيله وتوجيه الشكر له (سنة الحياه) وكان هناك نجوم كثيرة تم الاستغناء عنها وتوجيه الشكر له وأتمنى ألا تكون جماهير الأهلي والنادي قاسي على جماهيره و حسام عاشور ابن ابناء الأهلي ويجب ألا يكون الأهلي وجماهيره قاسيبن على اللاعب".

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و أشار أحمد حسن إنه يجب عودة النشاط الرياضي في جميع الألعاب وليس كرة القدم و إن استكمال الموسم سيحتاج 3 شهور جديدة وسينتهي في شهر 11 بسبب مباريات كأس مصر قائلا " أنا مع عودة النشاط الرياضي ولكن من وجهة نظري أعترض على استكمال الموسم الجاري وعودة الموسم الجاري سيؤثر سلبا على باقي المواسم المقبلة اذا استمر الموسم الحالي سنبدأ الموسم المقبل في ديسمبر وافضل استكمال كأس مصر فقط وبدأ بعدها الموسم الجديد و اذا الغينا الموسم الجاري سيكون لدينا فرصة للاستعداد للبطولات الدولية كما أن اللاعبين سيشعرون بالارهاق حال تلاحم الموسمين و استكمال الموسم الجاري أمر شبه مستحيل وأنصح بالغاء النسخة الجارية ".

علق أحمد حسن على فتح ملف قضية نادي القرن من قبل مسئولي نادي الزمالك قائلا "أنا غير متخصص في اللوائح ولكن اذن ان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم حكم بتلك اللوائح و الزمالك عندما فتح الملف فهو حق مشروع له والحكم في النهاية للاتحاد الإفريقي و الأزمة بين ناديي الأهلي والزمالك أمر صعب ومن الواجب وضع لها حل في أقرب وقت وهذا سيخلق جيل صعب" .