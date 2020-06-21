شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد لطفي: ضميري منعني من مجاملة الزمالك عندما كنت حكماً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال سعيد لطفي، مهاجم الزمالك السابق، أنه مارس مهنة التحكيم على مدار 12 عاماً متواصلاً، ولكنه لم يحكم في الدوري الممتاز بسبب عمله في قطاع الناشئين بالزمالك ، وأضاف سعيد لطفي خلال تصريحات على قناة الزمالك:" أدرت عدة مباريات للزمالك على مستوى قطاع الشباب والناشئين، مضيفا : " قلبي كان مع الزمالك ولكن ضميري لم يسمح لي يوماً في مجاملة النادي الأبيض، كما قال ان الزمالك دائماً ما يفوز ويحقق الألقاب بمجهوده دون أي تدخلات".

وحكي سعيد لطفي، موقف طريف اثناء مشواره التحكيمي ، أنه قام بالتصفيق للاعب خلال إدارته لإحدى المباريات بمشواره التحكيمي، وقال لطفي:" أيمن حفني لاعب الزمالك السابق حينما كان لاعباً بصفوف البدرشين سجل هدفاً عالمياً في مرمى جولدي في ظل إدارتي لتلك المباراة بدوري الدرجة الثانية".

وأضاف:" قمت بالتصفيق لأيمن حفني بشكل لا إرادي بعد مهارته الكبيرة التي ظهرت في تسجيله للهدف".

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من ناحية اخري أشاد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك بالتزام اللاعبين بالبرنامج التدريبي الذي وضعه الجهاز الفني للاعبين لتطبيقه خلال فترة التوقف الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا، وأكد كارتيرون للجهاز المعاون سعادته بالتزام لاعبي الزمالك بتنفيذ البرنامج كاملا وهو ما سيوفر وقتا طويلا في اعداد اللاعبين عقب عودة التدريبات وذلك استعدادا لمواجهتي الرجاء المغربي في دوري ابطال افريقيا واستئناف الموسم الحالي من الدوري، كما أجرى كارتيرون اتصالات هاتفية بالثلاثي الاجنبي المتواجد خارج مصر اشرف بن شرقي ومحمد اوناجم وفرجاني ساسي للاطمئنان عليهم والتأكد من سلامتهم ومتابعة البرنامج التدريبي المكلفين به مع زملائهم.

فيما نفي نادي الزمالك وصول أي عروض رسمية ليوسف أوباما مهاجم الفريق من اندية إماراتية او أي اندية أخرى، وقال طارق يحيي عبر برنامج زملكاوي علي قناة الزمالك ان إدارة النادي نفت رسميا تلقيها أي عروض بشأن يوسف أوباما عقب تألقه مع الفريق الموسم الماضي، مشددا علي ان إدارة الزمالك تتعامل بشفافية مع العروض التي تصل بشأن اللاعبين .