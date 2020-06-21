شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد كشرى: عقدى مع أسوان لنهاية الموسم المقبل والإدارة وعدت بصرف المستحقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

قال أحمد كشري، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان، إن عقده مع أسوان ممتد للموسم المقبل، وأكد احمد كشرى خلال تصريحات تلفزيوينة قائلا : "تحدثت بشأن الأزمات المالية في الفريق، وحصلت على وعود من الإدارة بصرف مستحقات اللاعبين"

وأضاف: "أفضل أن يتم إلغاء الموسم الجاري وبدء موسم جديد من أجل الاستعداد بشكل أفضل وموسم جديد"

وتابع: "لم أتحدث عن انضمام لاعبين جدد بسبب استمرار الموسم الجاري، ولكن لو سنناقش الصفقات مع بداية الموسم الجديد".

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وأعلن نادي أسوان عن تعاقده مع أحمد كشري نجم الأهلي السابق، والمدير الفني السابق لفريق الترسانة، لتولي الإدارة الفنية لفريق أسوان خلال الفترة المقبلة، خلفاً لمجدي عبد العاطي مدرب أبناء الجنوب، والذي تقدم باستقالته قبل أسابيع بحجة تأخير المستحقات المادية للاعبين والجهاز الفني منذ توقف النشاط في مارس.