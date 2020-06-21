وكيل لاعبين يكشف حقيقة عودة حجازي للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد تامر النحاس وكيل أعمال اللاعبين، أن الأهلي لم يدخل في مفاوضات مع اللاعب أحمد حجازي مدافع فريق ويست بروميتش ألبيون الإنجليزي، من أجل عودته لصفوف القلعة الحمراء في بداية الموسم الجديد.

وعلّق النحاس على حقيقة مفاوضات الأهلي مع حجازي في تصريحات له عبر شاشة "النهار" :"لم يحدث أي مفاوضات بين الأهلي وأحمد حجازي لعودة اللاعب من جديد، حجازي يريد الاستمرار في إنجلترا خاصة أن فريقه ينافس على الصعود للبريميرليج بداية من الموسم المقبل".

وأضاف :"حجازي تلقى عدة عروض خاصة من السعودية وتحديدًا من فريقي اتحاد وأهلي جدة، بجانب عروض من كبار أندية تركية إلا أن اللاعب لم يرحب على الرغم من القيمة المادية الذي سيحصل عليها اللاعب".

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وكشف النحاس خلال تصريحاته في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد :"لا يستطيع أي نادٍ مصري دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد حجازي والتي تقدر بعشرة ملايين جنيه إسترليني، كما أن إدارة ويست بروميتش ليست لديها رغبة في التخلي عن اللاعب".

وكان صاحب الـ29 عامًا انتقل إلى صفوف ويست بروميتش ألبيون قادمًا من الأهلي في صيف موسم (2017 - 2018) على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء النهائي، إلا أن مستوى المدافع الدولي المصري جعل إدارة النادي الإنجليزي تُفعل بند الشراء في يناير من نفس الموسم.

وشارك حجازي الذي كان يُعاني من الإصابة خلال هذا الموسم في 15 مباراة مع ويست بروميتش ألبيون إلا أنه لم يسجل أو يصنع أي هدف خلال ظهوره.