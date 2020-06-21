ملف السبت.. رقم قياسي ينتظر صلاح.. وجالاتا سراي يجهز عرضا لتريزيجيه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 نستعرض أبرز الأحداث التي شهدها يوم السبت 20 يونيو 2010.
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