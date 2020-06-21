النحاس: جلسة مع عبد الحفيظ لتجديد عقد مروان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

أكد تامر النحاس وكيل أعمال اللاعب مروان محسن مهاجم فريق الأهلي، أن هناك جلسة بعد 48 ساعة مع مدير الكرة بالفريق الأحمر سيد عبد الحفيظ من أجل الاتفاق على تجديد عقد موكله.

وأضاف النحاس في تصريحات عبر شاشة "النهار" في ساعة مبكرة من صباح الأحد :"هناك جلسة مع سيد عبد الحفيظ من أجل الاتفاق على تفاصيل العقد، واللاعب لديه الحق أن ناديه يقدره، كما أن مروان لديه الحق أن يوقع للأهلي على بياض".

وواصل :"اللاعب ليس لديه بدائل في الفترة الحالية، وأعتقد أنه يستطيع الاستمرار مع الأهلي لمدة ثلاث أو أربع سنوات خاصة أن عمره 30 عام حاليًا".

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وعن حقيقة تلقي موكله عروضًا خارجية خلال الفترة الحالية :"مروان لا يزال أمامه عام في عقده مع الأهلي، والظروف الراهنة لا تسمح حول تواجد أي عرض سواء في الخليج أو غير ذلك".

وكان مروان محسن انتقل إلى صفوف الأهلي في صيف 2016 قادمًا من الإسماعيلي في صفقة قدرت وقتها بعشرة ملايين جنيه.

واستطاع مروان محسن أن يشارك في 17 مباراة مع الأهلي خلال الموسم الحالي ليسجل أربعة أهداف إلى جانب صناعته هدفين.

مروان توّج مع الأهلي ببطولة الدوري المصري بواقع ثلاث مرات إلى جانب لقب كأس مصر والسوبر المصري مرتين.