الونش: لم اتوقع التواجد في القائمة النهائية لمنتخب مصر في كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد محمود الونش، لاعب منتخب مصر، أنه لم يتوقع تواجده في القائمة النهائية لمنتخب مصر التي سافرت إلى روسيا للمشاركة في كأس العالم 2018.
وقال الونش في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس:" كان هدفي الأول مع الزمالك هو الانضمام للمنتخب في عهد هيكتور كوبر".
وأضاف، أن أمير مرتضى منصور هو من ابلغه بقرار اختياره للتواجد في منتخب مصر الذي كان يستعد للمشاركة في كأس العالم 2018 بروسيا.
وأوضح، أنه تم اختياره للتواجد مع منتخب مصر في فترةصعبة كان يمر بها الزمالك، مؤكدا أن هيكتور كوبر كان يفضل اللاعب الملتزم.
وتابع:" كنت متوقع خروجي من قائمة كأس العالم النهائية التي سافرت لروسيا، لكن حدث العكس واختارني هيكتور كوبر".
وأشار إلى أنه كان يشعر بأن قرار انضمامه للقائمة النهائية لمنتخب مصر المسافرة لكأس العالم كان على حساب أحمد حسن كوكا مهاجم المنتخب.
وأكمل:" شعرت بالحرج من الحديث مع كوكا بعدها،بعد استبعاده من التواجد في كأس العالم وتحدثت معه بعد مرور عدة أيام على اعلان القائمة النهائية".
وأتم الونش تصريحاته: " الأرجنتيني هيكتور كوبر كان يميل للالتزام الدفاعي والسرعات الهجومية، واسامة نبيه كان يساعد جميع للاعبين".
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