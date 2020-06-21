وكيله يكشف.. هل ينتقل لاعب بيراميدز للأهلي أو الزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف تامر النحاس وكيل أعمال اللاعب رجب بكار ظهير أيمن بيراميدز، حقيقة دخول موكله في مفاوضات مع الأهلي والزمالك في الفترة الأخيرة.

النحاس قال في تصريحات عبر شاشة "النهار" في ساعة مبكرة من اليوم الأحد :"رجب بكار يستحق اللعب في صفوف الأهلي أو الزمالك، لكنه يلعب لنادٍ كبير".

وتابع :"بيراميدز لديه إمكانيات مادية تفوق الثنائي الأهلي أو الزمالك، لكن حتى الآن لا نعرف مصير الانتقالات بسبب الوضع الحالي".

وأكمل :"بالفعل حدث كلام من الزمالك عن رجب بكار في يناير الماضي، لكن الوضع الحالي أنا أعتقد أن الزمالك قام بالتعاقد مع لاعبين أجانب خاصة أن الدوريات الأخرى تم تحديد مصيرها".

Advertisements

وأنهى :"الأهلي دخل في مفاوضات من أجل التعاقد مع رجب بكار، لكن المفاوضات توقفت بعض الشيء".

وكان صاحب الـ29 عامًا انتقل إلى صفوف بيراميدز قادمًا من صفوف سموحة في صيف (2018).

وشارك رجب بكار مع بيراميدز في الموسم الحالي بواقع 21 مباراة في جميع المسابقات سواء كانت قارية أو محلية ليساهم في صناعة هدفين.

جدير بالذكر أن رجب بكار ارتبط بالانتقال للأهلي خاصة بعد إعلان أحمد فتحي رحيله لصفوف بيراميدز مع نهاية الموسم الحالي، في المقابل اقترب الزمالك من التعاقد مع الدولي التونسي حمزة المثلوثي لاعب فريق الصفاقسي في صفقة انتقال حر.