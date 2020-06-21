وكيله: تولي إيهاب جلال بيراميدز "إشاعة".. ومستقبله مع المقاصة غير محدد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

صرح تامر النحاس وكيل أعمال المدرب إيهاب جلال المدير الفني الحالي لفريق مصر المقاصة، أن موكله لم يدخل في مفاوضات من أجل قيادة فريق بيراميدز في الفترة المقبلة.

وأضاف وكيل إيهاب جلال في تصريحات عبر شاشة "النهار" في ساعة مبكرة من اليوم الأحد :"إيهاب جلال مستمر مع مصر المقاصة، ما يتردد في الفترة الماضية عن ارتباطه بالتواجد مع بيراميدز ليس إلا إشاعة".

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وتابع :"إيهاب جلال مستمر مع المقاصة حتى نهاية عقده وتحديدًا لنهاية الموسم الحالي، لكن الحديث عن قيادة بيراميدز فشرف لأي فرد العمل مع نادي بيراميدز".

وعن موقف إيهاب جلال من الاستمرار مع المقاصة في الموسم المقبل، أوضح :"الكلام على تجديد عقد إيهاب جلال مع مصر المقاصة سابق لأوانه، حاليًا لا نعرف مستقبله بسبب وضع نادي مصر المقاصة حاليًا ووضع النادي للبيع".

وتولى إيهاب جلال قيادة مصر المقاصة خلال منتصف الموسم الحالي خلفًا للنيجيري إيمانويل أمونيكي والذي رحل عن النادي الفيومي بسبب سوء النتائج.