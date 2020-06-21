المصري يوضح موقفة من عودة الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد محمد الخولي، نائب رئيس نادي المصري، أنه ناديه لم يتعرض على قرار على عودة الدوري بشكل صريح، لكنه وضع بعض المشاكل أمام اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة.

وقال الخولي في تصريحات لقناة اون تايم سبورتس:" وضعنا العديد من المشاكل والمعوقات على طاولة اتحاد الكرة".

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وأضاف:" لو وصل اتحاد الكرة لحلول بشأن المشاكل التي عرضناها عليه خلال الاجتماعات لن يكون لدينا أي مشاكل في عودة الدوري".

وأوضح، أنه كان يجب على اتحاد الكرة الاجتماع مع المدربين لأندية الدوري قبل الاجتماع مع أعضاء مجالس الإدارة لانهم المدربين لديهم وجهات نظر ويجب الاستماع لهم.

وأتم:" المشاكل التي عرضناها في حالة عدم حلها سيكون هناك صعوبة في عودة الدوري والأمر صعب لاستئناف المسابقة على أرض الواقع، والنادي المصري لا يقف مع جبهة ضد الأخرى".