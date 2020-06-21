حلمي طولان منتقدًا قرار عودة الدوري: "عشوائي".. ولماذا التضحية بنا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

اعترض حلمي طولان، المدير الفني لفريق إنبي، على قرار عودة مسابقة الدوري، لافتا أن اعتراضه فني وليس إداري في ظل صعوبة الوضع الصحي في مصر وارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.

وقال طولان في تصريحات تلفزيونية لقناة أون تايم سبورتس:" التخطيط هنا يسير بشكل خاطيء، ولا نعلم حتى الآن متى سنبدأ التدريبات، وفي انتظار اجراء مسحة اولى وثانية للاعبين لتحديد موقفهم من العودة".

وأضاف:" الى الآن لا أعرف متى ستبدأ التدريبات وهناك عشوائية في اتخاذ قرار عودة الدوري بسبب عدم وجود نظام واضح لطريقة العودة لحماية اللاعبين والأجهزة الفنية".

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ووجه سؤالا لاتحاد الكرة قائلا لماذا يتم التضحية باللاعبين والأجهزة الفنية؟ ليكمل هل يكون اي شخص يعترض على قرار العودة غير وطني؟.

وتابع:"لسنا كأوروبا التي كانت مستعدة بشكل قوي للعودة وايضا جاء قرار العودة بعد انخفاض معدلات الإصابة بكورونا عكس ما يحدث في مصر فأعداد الإصابة تزداد بشكل ملحوظ.

وأتم:" الاعتراض على عودة الدوري فني وليس اداري، ولو كنت صاحب قرار لاستغنيت عن باقي الموسم لبداية موسم جديد".