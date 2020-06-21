عبدالظاهر السقا: يجب وضع لائحة لكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أكد عبدالظاهر السقا، المدير الرياضي بالمصري البورسعيدي، أن العائق الوحيد أمام الأندية في استئناف النشاط الكروي يتمثل في توفقير النفقات المالية، مؤكدا على ضرورة وضع لائحة طارئة لفيروس كورونا.

وقال السقا، في تصريحات هاتفية لـ"أون تايم سبورتس 2": "كافة أندية الدوري تعاني من أزمات مالية بسبب توقف النشاط الرياضي، العائق الوحيد أمام الأندية في استئناف النشاط مجددا هو توفير النفقات المالية".

وأضاف: "بدأنا من الناحية الفنية تجهيز اللاعبين لبدء الدوري المصري، لكن الشق الإداري الذي يتمثل في مجلس إدارة النادي المصري يشير لوجود معوقات تصعب كثيرا من استكمال بطولة الدوري المصري الممتاز".

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وأوضح: "التكلفة على الأندية ستتضاعف، التنقلات ستتم بحافلتين والمعسكر بفندق الإقامة سيزيد إلى 60 غرفة، ولن نتمكن من تحمل ذلك، ومعظم الأندية أيضا تعاني من الناحية المالية، هذا بجانب ضغط المباريات".

وتابع: "يجب وضع لائحة جديدة تسمى لائحة كورونا، لابد أن تكون واضحة وبها كافة الأمور، ماذا سنفعل حال إصابة 5 لاعبين بالفيروس وماذا إذا كانوا في نفس المركز؟".

وأتم المدير الرياضي بالمصري قائلا: "يجب أن يوضع في اللائحة أيضا معاقبة النادي الذي لن يحافظ على تطبيق الإجراءات الاحترازية، كان لا بد من وجود مثل هذه اللائحة وتوافق عليها الأندية قبل عودة النشاط".