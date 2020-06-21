وكيله يُجيب.. هل يعود باسم مرسي للزمالك؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف ميدو حزيّن وكيل أعمال المهاجم باسم مرسي لاعب فريق الإنتاج الحربي، أن موكله تلقى عرضًا من فريق الوداد البيضاوي المغربي للانتقال إلى صفوفه بداية من الصيف المقبل.

وأضاف وكيل اللاعب في تصريحات عبر شاشة "النهار" في ساعة متأخرة من اليوم السبت :"الوداد طلب التعاقد مع باسم مرسي، واللاعب يرحب بالانتقال لصفوف الفريق المغربي خاصة أن الفريق ينافس على البطولة الأفريقية".

وأكمل :"باسم لديه عرضين أيضًا من الدوري المصري، واللاعب لا يزال في عقده موسم واحد مع الإنتاج سينتهي بنهاية الموسم المقبل".

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وعن حقيقة وجود مفاوضات من جانب الزمالك لإعادة صاحب الـ28 عامًا مجددًا، أوضح وكيل اللاعب :"في الحقيقة الزمالك لم يفاوضنا لإعادة باسم مجددًا".

وكان باسم مرسي انتقل إلى صفوف الإنتاج الحربي مطلع الموسم الحالي قادمًا من الزمالك في صفقة انتقال حر ليشارك رفقة فريقه الحالي في عشر مباريات مسجلاً هدفين.

صاحب الـ28 عامًا، استطاع أن يحقق من قبل خمسة ألقاب مع الزمالك بواقع بطولة دوري WE المصري، وكأس السوبر المصري، والتتويج بثلاثة ألقاب كأس مصر.