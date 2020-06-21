أسامة حسن: طهور مديرا الكرة بالأهلي والزمالك في البرامج الترفيهيه قلل منهم

قال اسامة حسن لاعب الزمالك السابق ان ظهور مديرا الكرة بقطبي الكرة المصرية في البرامج الترفيهية الفترة الاخيرة تصرف غير صحيح.

وأشار حسن خلال في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على

قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق ان هذا المنصب من اهم المناصب في الاهلي والزمالك ولابد ان يكون ذو شخصية قوية لانه المتحكم في شخصية اللاعبين والتزامهم داخل وخارج الملعب وفي حالة ظهروه في احد البرامج الترفيهيه تُقلل من شخصية امام اللاعبين.

وتابع انه ينصح مديرا الكره في الاهلي والزمالك بعدم الظهور في البرامج الترفيهية للحفاظ على قيمة هذا المنصب .