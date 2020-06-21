طارق السيد يكشف سبب عدم انتقاله للنادي الأهلي

كشف طارق السيد نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، السبب وراء عدم انتقاله للنادي الأهلي في وقت سابق.

وقال السيد خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، " مانويل

جوزيه حاول ضمي للنادي الأهلي، وتراجعت في اللحظات الأخيرة بسبب عدم التقدير".

وأضاف "عضو مجلس إدارة بالنادي الأهلي اتصل بعمرو الجنايني أثناء

تواجده في مجلس إدارة الزمالك، وأبلغه أن القلعة الحمراء ستعلن التعاقد مع لاعب كبير من الزمالك غدًا".

وتابع "علمت برحيلي عن الزمالك وأنا في العمرة، ووالدتي بكت بسبب الغدر".

وأتم " ممدوح عباس رئيس الزمالك السبب في رحيلي عن الزمالك".