لاعب الزمالك السابق يكشف سبب رحيله عن الأهلي

كشف أسامه حسن لاعب الزمالك السابق، صباح اليوم الأحد عن سبب رحيله عن الأهلي أثناء تواجده بالنادي ، وتعرضه للضرب بسبب إفصاحه عن مثله الأعلي في اللعبة. عن مثله الأعلي في اللعبة. وقال حسن في تصريحات خاصة خلال استضافته لبرنامج "البريمو" على قناة "ten" مع الإعلامي محمد فاروق ان محمود صالح قام "بضربي" بسبب اختياري احمد رمزي كافضل ظهير ايسر وكمثل اعلى لي في هذا الموسم اثناء تواجده بقطاع الناشئين بالقلعة الحمراء". "ten" مع الإعلامي محمد فاروق ان محمود صالح قام "بضربي" بسبب اختياري احمد رمزي كافضل ظهير ايسر وكمثل اعلى لي في هذا الموسم اثناء تواجده بقطاع الناشئين بالقلعة الحمراء".

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