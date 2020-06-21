حلمي طولان يفتح النار على اتحاد الكرة

صرح حلمي طولان المدير الفني الحالي لأنبي، صباح اليوم الأحدأ أن القرارات التي يتخذها المسؤولين عن اللعبة داخل اتحاد الكرة المصري ، تسير بشكل خاطئ وعشوائي.

وقال حلمي طولان في مداخله هاتفيه مع الإعلامي سيف زاهر :" التخطيط يسير للكرة وستقبلها في الفترة الحالية، يسير بشكل خااطئ، تم أخبارببدء التمرينات من يوم 20 يونيو ، ثم أخبرونا

بعدها بعدم البدء إلا بعد الانتهاء من المسحات علي اللاعبين بمراحها الثلاث، ثم بعده سيتم أخطارنا بالبدء، وهذه عشوائية في القرارات".

كما أوضح طولان أن قرار عودة الدوري أتخذ أيضا بطريقه عشوائية، وقالو أنهم يسترشدون بالدول الأوربية ، ولكن تلك الدول يتبقي لها عدد مباريات قليلة

تقريبا حوالي ست أو سبع لقاءات لإنهاء البطولة، ونحن لدينا حوالي 17 لقاء لإنهاء البطولة، كما أن تلك الدول بدأت بع أن قلت أعداد حالات الإصابة بفيروس كورنا ، ونحن الحالات لدينا في مصر في تزايد .

و أتم :" نحن ليس ضد قرار الدولة ، لأنهم الدولة أعلنت عودة النشاط تدريجبا، وليس بدء الدوري ولم تدخل في التفاصيل، والمختصين عن اللعبه وفي اتحاد الكرة هم أصحاب القرار في هذا الأمر " .