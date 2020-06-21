طارق السيد يكشف سبب عدم حصوله على فرصة تدريبية في الزمالك

كشف طارق السيد نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، السبب وراء عدم إسناد أي مهام تدريبية له في القلعة البيضاء في الفترة الماضية.

وقال السيد خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس، "

" انتقادلي للقرارات الخاطئة السبب في عدم حصولي على فرصة تدريبية داخل الزمالك".

وأضاف : هناك الكثير من أبناء الزمالك لم يحصلوا على فرصة تدريبية

داخل النادي بسبب مواقفهم من بعض الأشخاص".

كما كشف طارق السيد السبب وراء رحيل طارق السعيد في صيف 2006 إلى النادي الأهلي، " طارق السعيد تعرض للظلم داخل الزمالك، والنادي كان متخذ قرار برحيل اللاعب، لذلك انتقل للأهلي، بالرغم إن طارق السعيد يشجع الزمالك".