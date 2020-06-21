نائب رئيس اتحاد الكرة : الأندية لم تعترض علي قرار عودة الدوري

كشف جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، عن موقف الأندية من عودة الدوري داخل الجلسات التي عقدت بين اللجنة و الأندية بمقر الجبلاية

وقال جمال محمد علي في مداخلة هاتفيه مع الإعلامي سيف زاهر عبر

برنامج ملعب أون تايم : "ا لجلسات في مقر اتحاد الكرةلم تشهد أى اعتراضات على قرار عودة الدوري بعد قرار وزارة الرياضة باستئناف النشاط بداية من 25 يوليو المقبل."

وأضاف: "ميعاد عودة الدوري سيكون بعد اجتماع الأسبوع الحالي بين لجنة المسابقات واللجنة الطبيبة والفنية في اتحاد الكرة لوضع الجدول وسيتم عرضه على اللجنة الخماسية"

وأتم :"أندية الدوري لم تضع شروطا للموافقة على عودة المسابقة كما يردد البعض، ولا شأن لنا بالتصريحات وأتحدث عن موقف الأندية في اجتماع اللجنة الخماسية"