طارق السيد : جيلي اتظلم في الزمالك بشكل كبير

أكد طارق السيد نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، أن جيله في القلعة البيضاء تعرض للظلم بشكل كبير.

وقال السيد خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم

سبورتس، " جيلي في نادي الزمالك تعرض للظلم بشكل كبير بالرغم أنه أكثر جيل حصد بطولات في تاريخ القلعة البيضاء".

وأضاف " بعد العام 2004 فرط عقد جيلي من نادي الزمالك، فهناك من رحل لفرق أخرى داخليا أو خارجيًا".

وتابع " حصدت 16 بطولة مع الزمالك خلال مسيرتي، وأنا أحد هدافي الكرة المصرية من المدافعين".