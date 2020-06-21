جمال محمد علي يوضح موقف الأندية من بند بلائحة اتحاد الكرة

أكد جمال محمد علي نائب رئيس اللجنة الخماسية باتحاد الكرة،أن أغلب الأندية وافقت على اقتراح تطبيق بند الـ 8 سنوات على منصب نائب رئيس الاتحاد، بحيث يترشح كل من أمضى 8 سنوات على منصب تصاعدى سواء على النائب أو الرئيس.

قال جمال محمد علي في مداخله هاتفية مع الإعلامي سيف زاهر عبر برنامج ملعب أون تايم: " اللجنة تسابق الزمن من أجل إنهاء اللائحة الجديدة حتى يتم إرسالها إلى الجمعية العمومية للجبلاية تمهيدا لاعتمادها".

مؤكدا علي أن الجلسات التي جرت بين اللجنة الخماسية والأندية، جرت بشكل جيد، وكانت مكسب كبير لاتحاد الكرة في مناقشة بعض القضيا التي تخصه.

وأضاف: " الأندية وافقت بالاجماع على مقترح اختيار نائب الرئيس بالانتخاب من الخارج، وليس بالاختيار الداخلى، بحيث يترشح كل من أمضى 8 سنوات على منصب تصاعدى سواء على النائب أو الرئيس"