مدرب منتخب الكاميرون السابق يكشف مفاوضات الزمالك معه

كشف البلجيكي هوجو بروس المدرب السابق لمنتخب الكاميرون، عن مفاوضات سابقة معه من جانب نادي الزمالك لتولي القيادة الفنية للقلعة البيضاء.
وقال بروس خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورتس،" الزمالك فاوضني من أجل تدريب الفريق، لكن المفاوضات لم تكتمل لرفضهم الموافقة على طلباتي".
وأضاف "كنت أفضل العمل داخل مصر، وأصبت بالاحباطبعد فشل مفاوضات الزمالك".
وبسؤاله عن مفاوضات الاتحاد المصري لكرة القدم لتوليه القيادة الفنية للمنتخب المصري، أجاب المدرب البلجيكي، " لم أتلقى أي عروض تدريبية من جانب لمنتخب المصري، ولكني أرسلت سيرتي الذاتية لتدريب منتخب الفراعنة، ولكنهم تعاقدوا مع مدرب آخر".
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