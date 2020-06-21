محمد سلطان يوضح الخطة الاحترازية لاتحاد الكرة فورعودة الدوري

كشف محمد سلطان رئيس اللجنة الطبيه بالإتحاد المصري لكرة القدم ، عن الإجاراءات الإحترازية التي سيتم تنفيذها فور عودة الدوري، موضحا ان هناك مسحات لكل فريق قبل المباريات كل ٢٤

ساعة.

واضاف سلطان في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق ان فرق الدوري ستخضع خلال الفترة القادمة للإجراءات

الاحترازيه مشددة لعودة الدوري خلال الشهر القادم والمسحات ستتم باستمرار خلال المباريات المتبقية من الدوري.

وتابع ان كل هذه الإجراءات ستتم حفاظاً على اللاعبين وللاطمئنان كل اعضاء المنظومة الرياضية طبقاً لقرار الاتحاد المصري في خطة استكمال البطولة هذا الموسم .